Коронавирус. ВОЗ призвала увеличить производство дексаметазона

Тедрос Гебреисус (скриншот с видео)

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить производство дексаметазона, который показал свою эффективность в снижении количества смертей от COVID-19 среди пациентов в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает ВВС.

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Он сказал, что спрос на препарат резко вырос после того, как ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование о преимуществах его использования.

"Следующим испытанием для нас станет наращивание объемов производства, а также быстрое и справедливое распределения дексаметазона по всему миру, особенно в те места, где он больше всего нужен", - заявил Гебреисус .

В ВОЗ подчеркивают, что дексаметазон надо лечить только тяжелых пациентов и исключительно под наблюдением медиков.

16 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и два британских врача, возглавляющих борьбу с эпидемией коронавируса, заявили , что дексаметазон доказал свою эффективность при лечении COVID-19. По словам представителя Оксфордского университета, дексаметазон способен помочь 75% всех пациентов с коронавирусной болезнью, а также может снизить вероятность смерти примерно на 35% для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ.

17 июня глава ВОЗ назвал информацию об исследовании британских медиков "отличной новостью".



