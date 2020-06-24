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Коронавирус. ВОЗ призвала увеличить производство дексаметазона

Коронавирус. ВОЗ призвала увеличить производство дексаметазона - Фото
Тедрос Гебреисус (скриншот с видео)
24.06.2020, 22:28

Спрос на препарат резко вырос после того, как ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование о преимуществах его использования

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить производство дексаметазона, который показал свою эффективность в снижении количества смертей от COVID-19 среди пациентов в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает ВВС.

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Он сказал, что спрос на препарат резко вырос после того, как ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование о преимуществах его использования.

"Следующим испытанием для нас станет наращивание объемов производства, а также быстрое и справедливое распределения дексаметазона по всему миру, особенно в те места, где он больше всего нужен", - заявил Гебреисус .

В ВОЗ подчеркивают, что дексаметазон надо лечить только тяжелых пациентов и исключительно под наблюдением медиков.

  • 16 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и два британских врача, возглавляющих борьбу с эпидемией коронавируса, заявили, что дексаметазон доказал свою эффективность при лечении COVID-19. По словам представителя Оксфордского университета, дексаметазон способен помочь 75% всех пациентов с коронавирусной болезнью, а также может снизить вероятность смерти примерно на 35% для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ.
  • 17 июня глава ВОЗ назвал информацию об исследовании британских медиков "отличной новостью".

Вадим Ребрина
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ВОЗ коронавирус Тедрос Гебреисус дексаметазон
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