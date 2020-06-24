Коронавирус. ВОЗ призвала увеличить производство дексаметазона

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить производство дексаметазона, который показал свою эффективность в снижении количества смертей от COVID-19 среди пациентов в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает ВВС.
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Он сказал, что спрос на препарат резко вырос после того, как ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование о преимуществах его использования.
"Следующим испытанием для нас станет наращивание объемов производства, а также быстрое и справедливое распределения дексаметазона по всему миру, особенно в те места, где он больше всего нужен", - заявил Гебреисус .
В ВОЗ подчеркивают, что дексаметазон надо лечить только тяжелых пациентов и исключительно под наблюдением медиков.