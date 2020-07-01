Администрация Трампа скупила для США почти весь ремдесивир на три месяца вперед

Ремдесивир (скриншот из видеозаписи Science Insider)

Для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией США скупили почти все американские запасы и будущие партии ремдесивира на три месяца вперед. Это следует из пресс-релиза Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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Теперь у американских больниц будет препарата для более полумиллиона курсов лечения: 100% от прогнозируемого производства компании Gilead Sciences в июле и по 90% в августе и сентябре.

СПРАВКА. Ремдесивир, который Разработан в 2015-м. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение . Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы.В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами . Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии.

Курс лечения ремдесивиром составляет в среднем 6,25 флакона на пациента и стоит около $3200, заявили в Минздраве страны.

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Глава Gilead Sciences Даниэль О'Дей назвал немного другие цифры, пишет CNN: цена флакона для правительства США и развитых стран – $390, для частных страховых компаний США – $520. На типичный пятидневный курс уйдет шесть флаконов, то есть $2340–3120 на пациента.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала для лечения коронавируса никакой препарат, кроме дексаметазона для облегчения состояния тяжелобольных на ИВЛ.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Бангладешская компания Beximco стала первой в мире, кто наладил выпуск дешевого дженерика ремдесивира

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