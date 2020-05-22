В Азии наладили выпуск дешевого аналога ремдесивира: в США им лечат коронавирус

Бангладешская фармацевтическая компания Beximco стала первой в мире, кто выпустил дженерик ремдесивира, которым в США, Японии и Бангладеш намереваются лечить тяжелых больных коронавирусной болезнью. Препарат разработан американской компанией Gilead Sciences.
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В Beximco сообщили, что будут бесплатно поставлять дженерик (непатентный, идентичный оригиналу препарат, - ред.) в государственные больницы страны, тогда как в рознице он будет недоступен.
Ремдесивир/бемсивир вводится только внутривенно, не внутримышечно. Оптимальная продолжительность лечения COVID-19 "неизвестна", добавили в компании.
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Недавние клинические испытания показали, что ремдесивир помогает тяжелым пациентам с COVID-19 быстрее выздоравливать, хотя и улучшает показатели выживаемости. Некоторые эксперты призывают не рассматривать его как "чудо-средство". В протоколы Минздрава Украины он также включен.
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