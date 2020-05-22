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В Азии наладили выпуск дешевого аналога ремдесивира: в США им лечат коронавирус

В Азии наладили выпуск дешевого аналога ремдесивира: в США им лечат коронавирус - Фото
На заводе Beximco Pharmaceuticals (фото — Beximco Pharma QC)
22.05.2020, 11:41

В Вeximco Pharmaceuticals пишут, что их дженерик бемсивир "поможет развивающимся странам, где доступ к новейшим лекарствам остается проблемой"

Бангладешская фармацевтическая компания Beximco стала первой в мире, кто выпустил дженерик ремдесивира, которым в США, Японии и Бангладеш намереваются лечить тяжелых больных коронавирусной болезнью. Препарат разработан американской компанией Gilead Sciences.

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В Beximco сообщили, что будут бесплатно поставлять дженерик (непатентный, идентичный оригиналу препарат, - ред.) в государственные больницы страны, тогда как в рознице он будет недоступен.

СПРАВКА. Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами. Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии. Разработан в 2015-м. Проводятся еще несколько испытаний для лечения коронавирусной болезни.

Ремдесивир/бемсивир вводится только внутривенно, не внутримышечно. Оптимальная продолжительность лечения COVID-19 "неизвестна", добавили в компании.

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Недавние клинические испытания показали, что ремдесивир помогает тяжелым пациентам с COVID-19 быстрее выздоравливать, хотя и улучшает показатели выживаемости. Некоторые эксперты призывают не рассматривать его как "чудо-средство". В протоколы Минздрава Украины он также включен.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала для лечения коронавируса никакой препарат.

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Евгений Пилипенко
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