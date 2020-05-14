Коронавирус. В США остановили клинические испытания ремдесивира - ВВС

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) приняли решение остановить клинические испытания препарата ремдесивир, ранее официально одобренного в стране для лечения COVID-19. Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
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Пациентов с коронавирусом на испытаниях разделяли на две группы - одна получала ремдесивир, другая - вещество без лечебных свойств. Пациенты не знали, кто что получает - лекарство или плацебо.
Такой метод тестирования считается эффективным при проверке действия лекарства в доказательной медицине. Но в условиях пандемии, считают в NIAID, он может противоречить врачебной этике, поскольку люди из контрольной группы получают препарат, пусть даже с недоказанным эффектом, тогда как пациенты контрольной группы рискуют умереть потому, что попали не в ту группу и получают вместо лекарства пустышку.
В итоге в институте решили не рисковать жизнями больных и остановить испытания по указанной схеме. Пациентам из второй группы, получавшим плацебо, теперь тоже будут давать ремдесивир.
На официальном сайте NIAID информации о остановке испытаний препарата пока нет.
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