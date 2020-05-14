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Коронавирус. В США остановили клинические испытания ремдесивира - ВВС

Коронавирус. В США остановили клинические испытания ремдесивира - ВВС - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
14.05.2020, 10:36

Американские ученые пришли к выводу, что нельзя дальше рисковать жизнями пациентов контрольной группы, давая плацебо вместо лекарственного препарата

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) приняли решение остановить клинические испытания препарата ремдесивир, ранее официально одобренного в стране для лечения COVID-19. Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

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Пациентов с коронавирусом на испытаниях разделяли на две группы - одна получала ремдесивир, другая - вещество без лечебных свойств. Пациенты не знали, кто что получает - лекарство или плацебо.

Такой метод тестирования считается эффективным при проверке действия лекарства в доказательной медицине. Но в условиях пандемии, считают в NIAID, он может противоречить врачебной этике, поскольку люди из контрольной группы получают препарат, пусть даже с недоказанным эффектом, тогда как пациенты контрольной группы рискуют умереть потому, что попали не в ту группу и получают вместо лекарства пустышку.

В итоге в институте решили не рисковать жизнями больных и остановить испытания по указанной схеме. Пациентам из второй группы, получавшим плацебо, теперь тоже будут давать ремдесивир. 

На официальном сайте NIAID информации о остановке испытаний препарата пока нет.

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  • В феврале 2020 года в США начали тестировать на людях ремдесивир как лекарство от пневмонии, которую вызывает коронавирус.
  • 2 мая ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.
  • 7 мая Япония также одобрила ремдесивир.

Читайте также: Ученые выяснили, за счет чего ремдесивир уничтожает вирус SARS-CoV-2

Дарья Мостовая
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лекарство испытания коронавирус COVID-19 Ремдесивир
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