Коронавирус. В США остановили клинические испытания ремдесивира - ВВС

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В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) приняли решение остановить клинические испытания препарата ремдесивир, ранее официально одобренного в стране для лечения COVID-19. Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

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Пациентов с коронавирусом на испытаниях разделяли на две группы - одна получала ремдесивир, другая - вещество без лечебных свойств. Пациенты не знали, кто что получает - лекарство или плацебо.

Такой метод тестирования считается эффективным при проверке действия лекарства в доказательной медицине. Но в условиях пандемии, считают в NIAID, он может противоречить врачебной этике, поскольку люди из контрольной группы получают препарат, пусть даже с недоказанным эффектом, тогда как пациенты контрольной группы рискуют умереть потому, что попали не в ту группу и получают вместо лекарства пустышку.

В итоге в институте решили не рисковать жизнями больных и остановить испытания по указанной схеме. Пациентам из второй группы, получавшим плацебо, теперь тоже будут давать ремдесивир.

На официальном сайте NIAID информации о остановке испытаний препарата пока нет.

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В феврале 2020 года в США начали тестировать на людях ремдесивир как лекарство от пневмонии, которую вызывает коронавирус.

2 мая ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.

7 мая Япония также одобрила ремдесивир.

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