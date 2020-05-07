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Япония вслед за США одобрила применение ремдесивира для лечения COVID-19

Япония вслед за США одобрила применение ремдесивира для лечения COVID-19 - Фото
Ремдесивир (фото — europeanpharmaceuticalreview.com)
07.05.2020, 18:27

Ремдесивир будут давать только пациентам с тяжелыми симптомами коронавируса

Япония в четверг одобрила ремдесивир от Gilead Sciences Inc в качестве препарата для лечения COVID-19, что сделало его первым официально разрешенным препаратом в стране для борьбы с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Reuters.

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Япония приняла решение через три дня после того, как американская фармакологическая компания подала заявку на ускоренное получение разрешения на лечение.

Представитель Министерства здравоохранения Японии на брифинге для прессы заявил, что ремдесивир будут давать только пациентам с тяжелыми симптомами COVID-19.

Из-за отсутствия других утвержденных методов лечения COVID-19, интерес к препарату растет во всем мире.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано более 16 000 заболевших и менее 800 случаев смерти. Это гораздо меньше, чем в других крупных промышленно развитых странах.

  • На прошлой неделе Управление по по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило внутривенное вливание ремдисивира для экстренного использования при коронавирусе.
  • Ремдесивир также включен в протокол Минздрава о лечении COVID-19 в Украине.

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Вадим Ребрина
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япония коронавирус Ремдесивир COVID -19
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