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Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных

Коронавирус. Ученые усомнились в пользе ремдесивира при лечении тяжелых больных - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
29.05.2020, 08:36

Ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни

Антивирусный препарат ремдесивир не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. К такому выводу пришла после проведения мета-анализа международная группа ученых, их отчет выложен на сервере препринтов medRxiv.

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Авторы включили в отчет два плацебо-контролируемых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) на 1300 пациентов и две серии случаев заболевания с 88 пациентами, где ремдесивир применяли в дозе 200 мг в первый день и 100 мг в течение следующих девяти дней с последующим наблюдением до 28 дней.

Ученые подтвердили ранее сделанные выводы, что ремдесивир не снижает смертность при COVID-19 от любых причин и необходимость подключать больного к аппарату ИВЛ. Между тем, при применении препарата было меньше "серьезных неблагоприятных событий", а процент просто "неблагоприятных событий" был плюс-минус одинаков с ремдесивиром и без него.

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В анализ не включены кейсы с такими характеристиками: люди младше 18 лет, пациенты с коинфекцией гепатита В или ВИЧ, а также исследования в виде резюме, домаркетинговых испытаний или дубликатов.

СПРАВКА. Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. Разработан в 2015-м. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами. Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии.

"Есть мало адекватных и полностью зарегистрированных РКИ для оценки эффекта ремдесивира у взрослых госпитализированных пациентов с COVID-19. Ремдесивир не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы этой болезни", - подчеркнули авторы.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала для лечения коронавируса никакой препарат.

Они призвали завершить приостановленные исследования, "чтобы определить клиническую эффективность ремдесивира и возможный вред", несмотря на уже полученное на год одобрение регулятора США.

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Евгений Пилипенко
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