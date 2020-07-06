В Испании коронавирусом переболело 5% населения. Что там с иммунитетом
Испанские специалисты предположили, что иммунитет к коронавирусу может быть краткосрочным
Около 5,2% населения Испании переболели коронавирусом. Там представили результаты последнего этапа общенационального исследования на антитела, сообщает Reuters.
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Почти 70 000 человек в течение последних трех месяцев приняли участие в исследовании. Оно показало, что уровень распространенности вируса существенно не изменился с момента опубликования предварительных результатов в мае.
При этом у 14% участников тест на антитела на первом этапе был положительным, а на последнем — отрицательным, на основании чего испанские специалисты сделали предположение о том, что иммунитет к коронавирусу может быть краткосрочным.
"Иммунитет может быть неполным, он может быть временным, он может длиться недолго, а затем исчезнуть", - сказал доктор Ракель Йотти, директор испанского Института здоровья им. Карлоса III.
Утрата иммунитета была наиболее распространенной среди инфицированных, у которых не проявлялись симптомы.
Представитель испанского здравоохранения призвала граждан сохранять осторожность, особенно тех, кто выздоровел от вируса и считает себя невосприимчивым к нему.
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- Испания пережила одну из самых серьезных вспышек COVID-19 в мире. В середине марта там ввели жесткий локдаун, людей не выпускали из домов без особой необходимости. Начиная с мая, по мере снижения уровня смертности, страна стала отказываться от ограничений.
- Однако на днях в Галисии и Каталонии ввели локальные блокировки, изолировав около 270 000 человек после обнаружения небольших вспышек заболевания.
- Сегодня власти нескольких регионов Испании закрыли более 80 популярных пляжей из-за невозможности соблюдения на них социальной дистанции и опасения относительно распространения коронавируса.
- Всего с начала пандемии в Испании зафиксировали более 250 000 случаев заражения коронавирусом, более 28 000 человек умерли.
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