Второй регион в Испании возвращает локальный карантин из-за вспышки коронавируса

С полуночи воскресенья по пятницу прибрежный район Ла Маринья будет разрешено покидать только тем, кто едет на работу

В испанском регионе Галисия примерно для 70 000 человек вновь вводят ограничения из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

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С полуночи воскресенья по пятницу прибрежный район Ла Маринья будет разрешено покидать только тем, кто едет на работу. Собрания численностью больше 10 человек запрещены. На улице местные жители обязательно должны носить маски.

Чиновники связали местные вспышки с барами. Теперь их вместимость будет ограничена на 50%.

Вчера округ в пределах города Льейда в Каталонии ввел аналогичную локальную блокировку.

На национальном уровне вспышка болезни в Испании взята под контроль. В стране зарегистрировано более четверти миллиона случаев заболевания и не менее 28 385 случаев смерти. Но на протяжении последних трех недель в Испании от коронавируса умирали единицы.

Испания вновь открывает свои границы с другими государствами ЕС, а также с Великобританией.

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В настоящее время в Галисии зарегистрировано 258 случаев заболевания COVID-19, в том числе 117 - в провинции Луго, где расположена пристань для яхт.

В мире выявили 189 626 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки по общемировому времени (GMT). Это примерно на 13 000 заболевших меньше, чем было во время предыдущих антирекордов суточной заболеваемости, которые фиксировали три и два дня назад.

Вадим Ребрина

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