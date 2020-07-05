COVID-19. Сутчоная заболеваемость в мире начала снижаться после антирекордов

За время пандемии коронавируса COVID-19 заболели 11,37 млн человек. Больше всего заболевших – в США, Бразилии и России

В мире выявили 189 626 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки по общемировому времени (GMT). Это примерно на 13 000 заболевших меньше, чем было во время предыдущих антирекордов суточной заболеваемости, которые фиксировали три и два дня назад, говорится в данных, систематизированных на Worldometers.

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Двумя днями ранее было 209 379 новых заболевших, что является наивысшим показателем за все время пандемии. Позавчера же было 209 028 новых пациентов.

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Умерли за сутки 4492 пациента (днем ранее - 5170), выздоровели 141 408 человек (134,276).

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Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 11,37 млн больных, из них скончались 532 964 человек. Одолели болезнь 141 408 инфицированных.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 2 835 770 заболевших (+ 41 182 за последние сутки), 132 318 (+254) умерших, 1 260 405 (+24 917) выздоровевших;

2. Бразилия – 1 578 376 (+35 035), 64 635 (+1111), 978 615 (+32 700);

3. Россия - 674 515 (+6632), 10 027 (+168), 446 879 (+8986);

4. Индия - 673 904 (+24 015), 19 729 (+610), 409 062 (+14 743);

5. Перу – 299 080 (+3481), 10 412 (+186), 189 621 (+3769).

Более 200 000 заболевших зафиксировано в Испании, Чили, Великобритании, Мексике, Италии, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии и Турции. Более 100 000 – в Германии, ЮАР, Франции, Бангладеш, Колумбии и Канаде.

3 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что почти треть образцов коронавируса имеют мутацию, которая делает патоген более заразным.

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График - Worldometers

Марк Сировой

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