Европарламент ограбили во время карантина: депутаты отнеслись к этому с юмором

Воры ограбили здание Европейского парламента в Брюсселе, когда оно было закрыто на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Немецкий депутат Европарламента Нико Семсротт рассказал Politico, что у него украли два ноутбука. По его словам, пострадали от 40 до 100 евродепутатов, у которых также украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они были вдали от Брюсселя из-за карантина.

Вероятно, кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры копались в бумагах и взламывали сейфы в офисах членов Европарламента в поисках ценных вещей.

Семсротт заявил, что он разочарован реакцией Генерального директората по безопасности Европарламента: "Это огромный скандал, и я не знаю, почему все закрывают рот <...> Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что они оставили беспорядок".

Во вторник Семсротт, по данным CNN, разослал своим коллегам электронные письма, в которых заявил: "Наша единственная надежда - защитить себя, делая то, что мы делаем лучше всего: безнадежно печатать сообщения на бумаге".

К письмам он прикрепил файлы для печати, в которых было сказано: "Я вежливо прошу вас не грабить меня", "пожалуйста, не крадите это", "пожалуйста, используйте перчатки", "возьмите что-нибудь, кроме этого, это подарок от моей мамы" и т.д.

Евродепутаты, представляющие разные политические силы, начали публиковать в социальных сетях своих фотографии с картинками Семсротта.

Inspiriert von @nicosemsrott neues Sicherheitssystem in meinem Büro in Brüssel installiert. pic.twitter.com/mV93JfYKDp

Thank you @nicosemsrott for these security signs. It’s finally safe in the @Europarl_CS ! #LOL pic.twitter.com/WxGs1jgjRy