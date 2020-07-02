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Европарламент ограбили во время карантина: депутаты отнеслись к этому с юмором

Европарламент ограбили во время карантина: депутаты отнеслись к этому с юмором - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018.European Parliament)
02.07.2020, 15:55

Воры ограбили здание Европарламента, когда оно было закрыто на карантин в связи с COVID-19

Воры ограбили здание Европейского парламента в Брюсселе, когда оно было закрыто на карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

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Немецкий депутат Европарламента Нико Семсротт рассказал Politico, что у него украли два ноутбука. По его словам, пострадали от 40 до 100 евродепутатов, у которых также украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они были вдали от Брюсселя из-за карантина.

Вероятно, кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры копались в бумагах и взламывали сейфы в офисах членов Европарламента в поисках ценных вещей.

Семсротт заявил, что он разочарован реакцией Генерального директората по безопасности Европарламента: "Это огромный скандал, и я не знаю, почему все закрывают рот <...> Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что они оставили беспорядок". 

Во вторник Семсротт, по данным CNN, разослал своим коллегам электронные письма, в которых заявил: "Наша единственная надежда - защитить себя, делая то, что мы делаем лучше всего: безнадежно печатать сообщения на бумаге".

К письмам он прикрепил файлы для печати, в которых было сказано: "Я вежливо прошу вас не грабить меня", "пожалуйста, не крадите это", "пожалуйста, используйте перчатки", "возьмите что-нибудь, кроме этого, это подарок от моей мамы" и т.д. 

Евродепутаты, представляющие разные политические силы, начали публиковать в социальных сетях своих фотографии с картинками Семсротта. 

Пресс-секретарь Европарламента заявила, что информация о кражах поступила в апреле. В ответ они увеличили кол-во охранников. В ЕП говорят, что они расследуют кражи. По их информации, пострадали около 50 парламентариев. В 2020 году на охрану и наблюдение за зданием Европарламента выделили более 23 млн евро.

  • 10 марта президент Европарламента ушел на карантин после визита в Италию.
  • Европарламент перешел на удаленную работу в марте. 
Владислав Сердюк
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