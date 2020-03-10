Коронавирус. Президент Европарламента ушел на карантин после визита в Италию

Давид Сассоли (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Президент Европарламента Дэвид Сассоли добровольно начинает 14-дневный профилактический карантин по месту жительства в Брюсселе после посещения Италии в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Европарламента.

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"Исходя из ситуации в Италии, Европарламент обновил меры по защите здоровья, что должно обеспечить осуществление законотворческой и бюджетной деятельности, а также функционирование внутренних структур Европарламента. COVID-19 обязывает всех быть ответственными и осторожными. Для всех нас это очень деликатный момент", - отмечается в заявлении.

По его словам, все меры, которые принимаются в Европарламенте, направлены на сохранение дееспособности во время распространения коронавируса COVID-19.

"Я решил после посещения Италии в минувшие выходные, в качестве перестраховки и согласно согласованным мерам, исполнять обязанности президента Европарламента из моего дома в Брюсселе в течение 14 дней, как это определено медицинским протоколом", - говорится в заявлении Сассоли.

По данным Минздрава, на территории Европейского региона зарегистрировано 15 114 случаев заболевания COVID-19, среди которых Италия - 9172, Германия -1139, Франция - 1412, Испания - 1024, Швейцария - 332, Великобритания - 323, Израиль - 35.

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