Коронавирус. Украинцам рекомендуют временно отказаться от поездок в Италию - МИД

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В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Италию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В МИД подчеркнули, что украинцам, которые находятся в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей.

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Рекомендуется сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе.

По состоянию на 10 марта, в мире зарегистрировано 114 544 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4026 – летальные, выздоровели 64 031 человек.

В Китае умерли – 3024 человека, Италии - 463 , Иране - 237, Южной Корее – 54, Франции – 30.

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