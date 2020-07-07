Почти 300 человек заразились COVID-19 в психоневрологическом интернате Славянска

Местные чиновники уверяют, что заведение закрытое, поэтому горожанам ничего не угрожает

278 человек заразились коронавирусом в Славянском психоневрологическом интернате. Местные власти говорят, что вспышка локализована, и опасности для горожан нет. Об этом на брифинге заявил директор департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой ОГА Игорь Бойко.

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Он признал, что в Славянске действительно большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи, по словам Бойко, зарегистрированы на территории Славянского психоневрологического интерната.

Чиновник говорит, что это закрытое учреждение, поэтому "вирус локализован и по городу не распространяется".

На момент вспышки заболевания в интернате находились 672 человека: 260 сотрудников интерната и 412 подопечных. Из них заболели 62 сотрудника и 216 подопечных. 11 человек находятся на стационарном лечении.

По словам Бойко, остальные пациенты с COVID-19 лечатся на территории интерната, передают Новости Донбасса. Одна из пациенток — 70-летняя женщина — скончалась вследствие заболевания.

Чиновник подчеркнул, что на территорию интерната не допускаются посторонние люди.

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Всего с начала карантина в Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19, из которых в Славянске - 367.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, из них 1283 умерли, а 22 193 выздоровели. За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 564 человек (из них 19 детей и 16 медиков), 197 пациентов госпитализировали.







Вадим Ребрина

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