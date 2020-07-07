Коронавирус. Вторые сутки подряд заболеваемость не превышает 600 случаев

Вчера в стране зафиксировали 564 новых больных COVID-19. Это на 21 инфицированного больше, чем позавчера (543)

За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 564 человек (из них 19 детей и 16 медиков), 197 пациентов госпитализировали. Об этом на брифинге сообщили министр здравоохранения Максим Степанов.

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За этот период болезнь унесла жизнь 21 пациента (днем ранее – 13), выздоровели 490 (днем ранее - 327).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, из них 1283 умерли, а 22 193 выздоровели.

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6 июня в стране было сделано 9343 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 6696). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 12 031 (днем ранее – 4013). Суммарно – 21 374 тестов (днем ранее – 10 709).

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Евгений Пилипенко

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