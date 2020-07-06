На макаках проверили стойкость иммунитета к повторному заражению коронавирусом

Первичное инфицирование SARS-CoV-2 защитило обезьян от повторного заболевания COVID-19. Все они до этого легко/умеренно переболели

В Китае ученые попытались выяснить уровень риска повторного заражения для тех, кто перенес коронавирусную болезнь. Исследование проводили на макаках-резус, как самой близкой модели для активного изучения COVID-19 у человека, пишут американские ученые в Science.

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Для эксперимента отобрали семерых животных: их инфицировали SARS-CoV-2, причем четырем особям патоген вводили дважды (спустя 28 дней после первой дозы). Трех макак использовали для отрицательного (2) и положительного контроля (1). Обезьяны переболели в легкой и умеренной форме. У всех развилась несложная пневмония, а после выздоровления титр антител против коронавируса выходил на плато примерно через месяц после заражения.

Затем четырех обезьян инфицировали снова. Повторная инфекция дала лишь скоротечное повышение температуры - больше никаких клинических проявлений болезни не было. Также не выявлено поражений органов. Репликация вируса у животных с иммунитетом против него была незначительной.

"Сравнение гуморального и клеточного иммунитета между первичной инфекцией и повторным заражением выявило значительное усиление нейтрализующих антител и иммунных реакций. Наши результаты показывают, что первичное воздействие SARS-CoV-2 защищает от последующей реинфекции у макак-резус", - сделали выводы ученые.

Важность антител, клеточного иммунитета и врожденного иммунитета для защиты против SARS-CoV-2 "еще предстоит определить", подчеркнули они. По словам авторов, изучить, насколько долго держится иммунитет к SARS-CoV-2, можно только при затяжных исследованиях: никаким иным способом это не проверить. "Наши данные следует интерпретировать с осторожностью", - резюмировали исследователи.

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Евгений Пилипенко

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