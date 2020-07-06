В шаге от полного закрытия. Израиль возобновляет карантин из-за COVID-19

В Израиле говорят, что вынуждены вернуть ряд ограничений, чтобы не вводить потом жесткий карантин

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении некоторых строгих мер карантина из-за активизации распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Перед обсуждением вопроса в правительстве Министерство здравоохранения Израиля заявило, что если решение не будет принято, то на следующей неделе речь будет идти о полной блокировке. Глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат выразил аналогичное мнение: "Мы находимся в одном шаге от полного закрытия".

Полный список ограничений, вступающих в силу немедленно, выглядит следующим образом:

- залы для проведения мероприятий, клубы и бары будут закрыты;

- в ресторанах допускается 20 человек внутри, до 30 — снаружи;

- в синагогах — до 19 человек;

- спортивные залы и общественные бассейны будут закрыты;

- культурные мероприятия — отменены;

- спортивные мероприятия - без болельщиков;

- летние лагеря закрыты для детей, начиная с четвертого класса;

- в автобусах могут находится до 20 человек, окна должны быть открыты, кондиционер — выключен;

- собрания - до 20 человек, на расстоянии двух метров друг от друга и в масках;

- 30% персонала правительственных учреждений переводятся на удаленную работу.

В Израиле за последние сутки зарегистрировано почти 800 новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели больше 30 000 человек. 334 человека умерли.

Вчера более двухсот ученых написали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения: призывают ее немедленно пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, так как, по их данным, более чем достаточно свидетельств, что патоген может заражать людей через аэрозольные частички в воздухе.

Вадим Ребрина

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