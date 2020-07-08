Коронавирус в Украине. Зафиксировано рекордное число выздоровевших за сутки

Вчера в стране зафиксировали 807 новых больных COVID-19. Это на 243 инфицированных больше, чем позавчера (564)

За прошедшие сутки, 7 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 807 человек (из них 65 детей и 46 медиков), 200 пациентов госпитализировали. Об этом сообщает дашборд Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизнь 23 пациентов (днем ранее – 21), выздоровели 926 (днем ранее - 490).

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 50 414 заболевших COVID-19, из них 1306 умерли, а 23 119 выздоровели.

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7 июля в стране было сделано 13 568 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 9343). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 14 016 (днем ранее – 12 031). Суммарно – 27 584 теста (днем ранее – 21 374).

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Евгений Пилипенко

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