Стоит ли астматикам опасаться коронавируса сверх меры: ученые немного успокоили

Это хроническое респираторное заболевание, "по-видимому, не увеличивает тяжесть течения COVID-19", считают американские исследователи

Астматики, по-видимому, не подвержены повышенному риску заболеть или умереть от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом пишут исследователи из Ратгерского университета штата Нью-Джерси в статье для Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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Люди с астмой, даже те, у кого нарушена функция легких, похоже, не страдают от SARS-CoV-2 сильнее, чем люди без астмы, отмечают ученые и разводят руками - пока есть лишь ограниченные данные о том, почему это так.

Причиной может быть даже то, что астматики стали очень бдительными с личной гигиеной и соцдистанцированием при пандемии, а также то, что они обычно моложе, чем пациенты с другими хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что астма связана с гораздо меньшим количеством других патологических состояний, чем хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

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При этом ингаляционные кортикостероиды против приступов астмы "могут снизить способность вируса к заражению" и снижать иммунитет, ухудшая воспалительный ответ. Нужно дополнительные исследования, подытожили авторы.

В основной группе риска COVID-19 по-прежнему пожилые и/или с ССЗ, ХОБЛ, гипертоники, люди с диабетом и ожирением.

В Украине – более 300 000 пациентов с бронхиальной астмой, в мире – до 10% населения.

За все время (официально диагностировано) более 11,7 млн заболевших коронавирусом, 6,7 млн выздоровели, 541 000 умерли.

Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть советы по коронавирусу из-за путей заражения.

В шаге от полного закрытия: Израиль возобновляет карантин.

Евгений Пилипенко

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