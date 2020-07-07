Завтра финал Кубка Украины. Степанов ответил Суркису насчет фанатов на стадионе

Глава Минздрава выразил надежду, что болельщики с пониманием отнесутся к противоэпидемиологическим мерам, которые ввели в стране из-за коронавируса

Футбольным болельщикам пока придется повременить с возвращением на трибуны во время матчей их команд, в том числе не будет их и на завтрашнем финале Кубка Украины в Харькове. На этом настаивает министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так глава Минздрава ответил на вопрос о том, когда будет разрешено посещение футбольных матчей, и замечание, что на днях президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал ведомство пустить болельщиков на стадион "Металлист" на 29-й финал национального Кубка.

Степанов заявил, что "очень уважает" фанатов, так как "сам болельщик".

"Я понимаю их желание. Но это здоровье и жизни наших граждан. Эпидситуация сейчас не дает возможности это сделать (допустить фанатов на стадион, - ред.), особенно в Харькове, где сегодня, например, 45 случаев заболевания", - сказал он, аргументировав запрет на массовые собрания.

Завтра, 8 июля, "Динамо" (Киев) сразится с полтавской "Ворсклой" в финале Кубка Украины. Для киевлян это уже 17-й финал национального Кубка.

Смотрите видео: "Шахтер" в Харькове разгромил "Ворсклу": голы

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.