Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд менее 70 заболевших: карта по районам

В Киеве выявили 5665 заболевших за все время эпидемии коронавируса. За сутки больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Шевченковском районе

За прошедшие сутки в Киеве зафикисровали 63 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на четыре случая меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот же период умерло три пациента (днем ранее - 2), 39 больных выздоровели (7).

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Шевченковском (15 новых случаев), Соломянском (11) и Днепровском (10) районах.

Нажмите на карту, чтобы увеличить

Всего за время эпидемии в Киеве выявили 5665 заболевших, 119 из них умерли, а 1848 – выздоровели.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, 1283 умерших и 22 193 выздоровевших. За последние сутки выявлено 564 новых пациента.

Вчера Киеву и Львовской области Минздрав разрешил ослабить карантин. В столице разрешили работать ресторанам и кинотеатрам после 22:00, а во Львовской области - открыть гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

При этом Минздрав не позволяет ослабить ограничения в восьми областях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Читайте также: Пути заражения. Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть советы по коронавирусу

Карта - пресс-служба мэра

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.