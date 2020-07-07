Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд менее 70 заболевших: карта по районам
В Киеве выявили 5665 заболевших за все время эпидемии коронавируса. За сутки больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Шевченковском районе
За прошедшие сутки в Киеве зафикисровали 63 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на четыре случая меньше, чем было днем ранее. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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За этот же период умерло три пациента (днем ранее - 2), 39 больных выздоровели (7).
Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Шевченковском (15 новых случаев), Соломянском (11) и Днепровском (10) районах.
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Всего за время эпидемии в Киеве выявили 5665 заболевших, 119 из них умерли, а 1848 – выздоровели.
Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 49 607 заболевших COVID-19, 1283 умерших и 22 193 выздоровевших. За последние сутки выявлено 564 новых пациента.
- Вчера Киеву и Львовской области Минздрав разрешил ослабить карантин. В столице разрешили работать ресторанам и кинотеатрам после 22:00, а во Львовской области - открыть гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.
- При этом Минздрав не позволяет ослабить ограничения в восьми областях с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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Карта - пресс-служба мэра
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