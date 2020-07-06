Коронавирус. Во Львовской области решили ослабить карантин

С 7 июля в области будет разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров

Во Львовской области приняли решение частично ослабить карантинные ограничения, так как область выходит из пикового периода заболевания коронавирусом. Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает пресс-служба администрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 7 июля будет разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также разрешается проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв м площади. Организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

ОГА поручила проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость будет и далее идти на спад, то детсады могут открыть на следующем этапе ослабления карантина.

При этом Козицкий отметил, что каждые три дня власти будут оценивать ситуацию. Меры карантина в дальнейшем могут быть снова усилены.

1 июля во Львовской области продлили карантин до 7 июля из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Сегодня утром в СНБО сообщили , что за прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали во Львовской (104 новых случаев) и Ровенской (82) областях. Львовская область – единственный регион Украины, где зарегистрировали более 6000 заболевших.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.