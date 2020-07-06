Коронавирус. Сразу в пяти областях не было новых заболевших за сутки – карта
В Украине зарегистрировали заболевших коронавирусом за время эпидемии. Больше всего больных COVID-19 выявили в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали во Львовской (104 новых случаев) и Ровенской (82) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Львовская область – единственный регион Украины, где зарегистрировали более 6000 заболевших. Более 5000 – в Киеве и Черновицкой области, более 4000 – в Ровенской, более 3000 – в Закарпатской.
В Луганской и Херсонской областях выявлено меньше всего заболевших COVID-19 в стране.
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Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:
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Львовская область - 6301 заболевших (104 за сутки);
Киев - 5602 (59);
Черновицкая - 5018 (16);
Ровенская - 4190 (82);
Закарпатская - 3375 (54);
Киевская - 2789 (15);
Волынская - 2752 (47);
Ивано-Франковская - 2700 (45);
Харьковская - 2371 (23);
Тернопольская - 2101 (32);
Винницкая - 1967 (16);
Одесская - 1883 (18);
Житомирская - 1468 (7);
Днепропетровская - 1115 (0);
Хмельницкая - 842 (3);
Донецкая - 681 (1);
Черкасская - 670 (9);
Кировоградская - 659 (1);
Запорожская - 597 (0);
Черниговская - 576 (4);
Николаевская - 461 (3);
Полтавская - 324 (0);
Сумская - 321 (4);
Херсонская - 196 (0);
Луганская - 84 (0).
В статистике не указаны данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и города Севастополь.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали наименьшее число заболевших COVID-19 за месяц - 543. За время эпидемии в стране зарегистрировали 49 043 заболевших, из них 1262 умерли, а 21 703 выздоровели.
- 3 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину на фоне роста числа заболевших COVID-19.
- В этот же день во Львове запретили работу ночных клубов и усилили карантин в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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