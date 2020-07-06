Коронавирус. Сразу в пяти областях не было новых заболевших за сутки – карта

В Украине зарегистрировали заболевших коронавирусом за время эпидемии. Больше всего больных COVID-19 выявили в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали во Львовской (104 новых случаев) и Ровенской (82) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Львовская область – единственный регион Украины, где зарегистрировали более 6000 заболевших. Более 5000 – в Киеве и Черновицкой области, более 4000 – в Ровенской, более 3000 – в Закарпатской.

В Луганской и Херсонской областях выявлено меньше всего заболевших COVID-19 в стране.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве обеспокоены растущим числом госпитализаций

Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:

Нажмите на карту, чтобы увеличить

Львовская область - 6301 заболевших (104 за сутки);

Киев - 5602 (59);

Черновицкая - 5018 (16);

Ровенская - 4190 (82);

Закарпатская - 3375 (54);

Киевская - 2789 (15);

Волынская - 2752 (47);

Ивано-Франковская - 2700 (45);

Харьковская - 2371 (23);

Тернопольская - 2101 (32);

Винницкая - 1967 (16);

Одесская - 1883 (18);

Житомирская - 1468 (7);

Днепропетровская - 1115 (0);

Хмельницкая - 842 (3);

Донецкая - 681 (1);

Черкасская - 670 (9);

Кировоградская - 659 (1);

Запорожская - 597 (0);

Черниговская - 576 (4);

Николаевская - 461 (3);

Полтавская - 324 (0);

Сумская - 321 (4);

Херсонская - 196 (0);

Луганская - 84 (0).

В статистике не указаны данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и города Севастополь.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали наименьшее число заболевших COVID-19 за месяц - 543. За время эпидемии в стране зарегистрировали 49 043 заболевших, из них 1262 умерли, а 21 703 выздоровели.

3 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину н а фоне роста числа заболевших COVID-19.

роста числа заболевших COVID-19. В этот же день во Львове запретили работу ночных клубов и усилили карантин Волынской области, Харькове и Закарпатской области.

Читайте также: Данилов о прогнозе с COVID-19: Есть понимание, не хотел бы цифрами людей пугать

Карта - СНБО

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.