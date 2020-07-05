Коронавирус. В Минздраве обеспокоены растущим числом госпитализаций

Глава Минздрава Степанов заявил, что в Украине растет число госпитализированных больных как коронавирусной болезнью COVID-19, так и пневмонией

Динамика эпидемии коронавирусной вызывает обеспокоенность у Минздрава, поскольку растет число госпитализированных с COVID-19. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Каждый день мы фиксируем более 800-900 заболевших коронавирусной болезни. Еще очень важно, что есть много людей, которых госпитализируют. Это пациенты, у которых тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большую обеспокоенность", - заявил он.

Глава МОЗ также подчеркнул, что за последний месяц также растет число заболевших пневмонией. Он призвал украинцев соблюдать карантинные рекомендации: носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах, пользоваться антисептиками.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших. За прошедшие сутки выявили 823 новых больных COVID-19.

В Закарпатской области заполнены более 63% коек для больных COVID-19.

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Марк Сировой

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