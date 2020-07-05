Коронавирус. К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей

В Закарпатской области заполнено более половины мест для больных COVID-19. В Киеве – негативная динамика эпидемии коронавируса

Киев и восемь областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вместе со столицей в список включены Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

В Киеве не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии - +14,57% заболевших за неделю при позволенных до 10%. Хуже всего ситуация по этому показателю в Донецкой области - +114,81%, также там проводят недостаточное число тестирований.

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Закарпатская область – единственная, где превышен показатель заполненности коек. В регионе заняты боле 63% больничных мест для пациентов с COVID-19.

В Волынской же области и худший показатель выявленных больных от общего числа протестированных – 21,8% при позволенных до 11%.

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3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. В этот же день карантин был усилен в Волынской области

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Марк Сировой

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