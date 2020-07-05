Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта

В Украине выявили 48 500 заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавирусом. Больше всего - в Киеве, Львовской и Черновицкой областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Киеве (78 новых случаев), Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Херсонской и Луганской областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Львовская область является лидером по числу заболевших за время эпидемии, в ней выявлено более 6000 заболевших. В Киеве и Черновицкой области – более 5000.

Меньше всего диагноз COVID-19 ставили в Луганской и Херсонской областях.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам:

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Львовская область - 6197 заболевших (138 за сутки);

Киев - 5543 (78);

Черновицкая - 5002 (30);

Ровенская - 4108 (67);

Закарпатская - 3321 (107);

Киевская - 2774 (27);

Волынская - 2705 (42);

Ивано-Франковская - 2665 (57);

Харьковская - 2348 (37);

Тернопольская - 2069 (44);

Винницкая - 1951 (15);

Одесская - 1865 (30);

Житомирская - 1461 (14);

Днепропетровская - 1115 (5);

Хмельницкая - 839 (11);

Черкасская - 661 (4);

Донецкая - 680 (81);

Кировоградская - 658 (1);

Запорожская - 597 (9);

Черниговская - 572 (12);

Николаевская - 458 (3);

Полтавская - 324 (2);

Сумская - 317 (9);

Херсонская - 196 (0);

Луганская - 84 (0).

В статистике не отображены данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших. За прошедшие сутки зафиксировали 823 новых заболевших.

3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. В этот же день карантин был усилен в Волынской области

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Карта - СНБО

Марк Сировой

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