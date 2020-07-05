Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта
В Украине выявили 48 500 заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавирусом. Больше всего - в Киеве, Львовской и Черновицкой областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Киеве (78 новых случаев), Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в Херсонской и Луганской областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Львовская область является лидером по числу заболевших за время эпидемии, в ней выявлено более 6000 заболевших. В Киеве и Черновицкой области – более 5000.
Меньше всего диагноз COVID-19 ставили в Луганской и Херсонской областях.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам:
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Львовская область - 6197 заболевших (138 за сутки);
Киев - 5543 (78);
Черновицкая - 5002 (30);
Ровенская - 4108 (67);
Закарпатская - 3321 (107);
Киевская - 2774 (27);
Волынская - 2705 (42);
Ивано-Франковская - 2665 (57);
Харьковская - 2348 (37);
Тернопольская - 2069 (44);
Винницкая - 1951 (15);
Одесская - 1865 (30);
Житомирская - 1461 (14);
Днепропетровская - 1115 (5);
Хмельницкая - 839 (11);
Черкасская - 661 (4);
Донецкая - 680 (81);
Кировоградская - 658 (1);
Запорожская - 597 (9);
Черниговская - 572 (12);
Николаевская - 458 (3);
Полтавская - 324 (2);
Сумская - 317 (9);
Херсонская - 196 (0);
Луганская - 84 (0).
В статистике не отображены данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших. За прошедшие сутки зафиксировали 823 новых заболевших.
- 3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.
- В этот же день карантин был усилен в Волынской области, Харькове и Закарпатской области.
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Карта - СНБО
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