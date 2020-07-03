В Украине высокий риск вспышки полиовируса – Минздрав

Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
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Список составлен Европейской региональной комиссией по ликвидации полиомиелита. Украина туда вошла из-за недостаточной вакцинации населения.
"По состоянию за пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%", - отмечают в Минздраве.
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В ведомстве подчеркнули, что "полиомиелит невозможно вылечить", а вакцинация – единственный способ избежать осложнений, связанных с болезнью. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, чтобы в стране прекратилось распространение вируса, должны быть вакцинированы 95% населения.
В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей до 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе до 14 лет.
СПРАВКА. Полиомиелит – острое вирусное заболевание, которое поражает нервную систему, способно привести к параличу и даже смерти. В среднем умирают 5% больных, в основном - от паралича дыхательной системы. Среди распространенных осложнений - деформация хребта и конечностей, пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.
Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего причиной заражения становятся немытые руки, инфицированная еда и вода.
Заболеть полиомиелитом могут люди любого возраста, однако наиболее уязвимы перед полиовирусом дети до пяти лет.
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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздрава