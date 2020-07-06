Данилов о прогнозе с COVID-19: Есть понимание, не хотел бы цифрами людей пугать

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "есть искусственный интеллект, который считает прогнозы" по динамике COVID-19 в стране

В Совете национальной безопасности и обороны есть понимание развитии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, но пока украинцев не хотят "пугать этими цифрами". Об этом в интервью Украинской правде заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Отвечая на вопрос, может ли он в цифрах рассказать, как будет развиваться ситуация, к концу лета, Данилов сказал: "У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить".

Данилов подчеркнул, что сделал четыре теста.

"У нас есть программа. У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать - мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно процессов лечения. И нам удалось ее уже наладить. Сейчас уже совсем другая подготовка", - уточнил Данилов.

вероятность того, что осенью большинство школ в Украине перейдут на дистанционное обучение. 27 июня Данилов заявил , что есть

5 июля сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 823 человека. Это на 91 случай меньше, чем было выявлено днем ранее (914).

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Арина Толина

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