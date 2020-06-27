COVID-19. В СНБО допускают, что с осени школы перейду на дистанционное обучение

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Существует вероятность того, что осенью большинство школ в Украине перейдут на дистанционное обучение. Об этом сегодня на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба президента.

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Данилов подчеркнул, что в связи с возможным переходом школ на дистанционное обучение, уже сейчас должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

23 июня на тот момент врио министра образования Мандзий сообщила, что в Кабмине пока не принято решение о возобновлении учебы в школах с 1 сентября в обычном режиме.

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