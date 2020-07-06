COVID-19. Смягчение карантина в Киеве: что разрешили

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ресторанам и кинотеатрам разрешили работать после 22:00

С 6 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22:00 в Киеве. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко сегодня на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22:00. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00", - отметил Кличко.

По его словам, продолжаются проверки субъектов хозяйствования по соблюдению регламентов работы.

Кличко уточнил, что в июне спецкомиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

Мэр подчеркнул, что нарушения выявили на продовольственных рынках, в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах.

"Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям", - предупредил Кличко.

6 июля сообщалось , что министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин, восемь областей не готовы к ослаблению, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям.

а сутки в Киеве зарегистрированы 59 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 78). 6 июля сообщалось , что з

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.