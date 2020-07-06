Коронавирус. В Киеве снизилось суточное число заболевших: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Дарницком и Днепровском районах

За сутки в Киеве зарегистрированы 59 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 78). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли два человека, с начала эпидемии в Киеве зафиксированы 116 летальных случаев. Выздоровели 1809 жителей города, за сутки - семь.

Среди новых заболевших - четверо медиков. Семь пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком и Днепровском районах - по девять новых случаев.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 646 заболевших (9 за сутки);

Дарницкий - 902 (9);

Шевченковский - 456 (7);

Подольский - 389 (7);

Голосеевский - 437 (7);

Деснянский - 676 (6);

Соломенский - 522 (5);

Святошинский - 472 (5);

Оболонский - 497 (3);

Печерский - 605 (1).

В Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса в детском саду.

За все время в мире официально диагностировано почти 11,6 млн заболевших, 6,4 млн выздоровели, 537 000 умерли.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 543 новых случая COVID-19.

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Денис Юдин

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