Коронавирус. В Киеве снизилось суточное число заболевших: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Дарницком и Днепровском районах
За сутки в Киеве зарегистрированы 59 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 78). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли два человека, с начала эпидемии в Киеве зафиксированы 116 летальных случаев. Выздоровели 1809 жителей города, за сутки - семь.
Среди новых заболевших - четверо медиков. Семь пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком и Днепровском районах - по девять новых случаев.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 646 заболевших (9 за сутки);
Дарницкий - 902 (9);
Шевченковский - 456 (7);
Подольский - 389 (7);
Голосеевский - 437 (7);
Деснянский - 676 (6);
Соломенский - 522 (5);
Святошинский - 472 (5);
Оболонский - 497 (3);
Печерский - 605 (1).
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