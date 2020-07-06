Коронавирус. Киеву разрешили ослабить карантин, восемь областей не готовы

К ослаблению карантина не готовы Донецкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области

Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. Восемь областей не готовы к ослаблению, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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К ослаблению не готовы Донецкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Закарпатская область – единственная, где превышен показатель заполненности коек. В регионе заняты более 61,7% больничных мест для пациентов с COVID-19. В Черниговской и Донецкой областях проводят недостаточное число тестирований.

В Харьковской, Ровенской, Донецкой, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях превышен показатель выявленных больных от общего числа протестированных.

Также в Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии.

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Владислав Сердюк

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