Коронавирус. Киеву разрешили ослабить карантин, восемь областей не готовы
К ослаблению карантина не готовы Донецкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области
Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. Восемь областей не готовы к ослаблению, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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К ослаблению не готовы Донецкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Закарпатская область – единственная, где превышен показатель заполненности коек. В регионе заняты более 61,7% больничных мест для пациентов с COVID-19. В Черниговской и Донецкой областях проводят недостаточное число тестирований.
В Харьковской, Ровенской, Донецкой, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях превышен показатель выявленных больных от общего числа протестированных.
Также в Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии.
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