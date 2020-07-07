Коронавирус и путешествия. Минздрав обновил список стран "красной" зоны
Несмотря на пандемию коронавируса и карантины по всему миру, украинцы могут ездить в 23 страны: 10 из них – в "красной" зоне
Минздрав обновил список стран "красной" зоны: люди, прибывающие из этих государств должны по приезду в Украину проходить 14-дневную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома", либо же – получить негативный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом говорится в новой таблице Минздрава.
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Из тех стран, куда украинцы могут поехать на отдых, в новый "красный" список попала Албания.
Всего украинцам разрешено посещать 23 страны.
В "зеленом" списке находятся 13 из них: Турция, Сербия, Тунис, Южный Судан, Кения, Южная Корея, Иран, Сомали, Эфиопия, Замбия, Афганистан, Бурунди и Танзания.
В "красном" - Северная Македония, Египет, Мексика, Черногория, Албания, Беларусь, Великобритания, США, Ирак, Сейшельские острова.
С полным перечнем стран "красной" и "зеленой" зон можно ознакомиться по ссылке. Из "зеленых" стран люди могут въезжать в Украину без ограничений, однако иностранцы при этом должны иметь коронавирусный страховой полис.
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