Коронавирус и путешествия. Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Несмотря на пандемию коронавируса и карантины по всему миру, украинцы могут ездить в 23 страны: 10 из них – в "красной" зоне

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: люди, прибывающие из этих государств должны по приезду в Украину проходить 14-дневную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома", либо же – получить негативный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом говорится в новой таблице Минздрава.

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Из тех стран, куда украинцы могут поехать на отдых, в новый "красный" список попала Албания.

Всего украинцам разрешено посещать 23 страны.

В "зеленом" списке находятся 13 из них: Турция, Сербия, Тунис, Южный Судан, Кения, Южная Корея, Иран, Сомали, Эфиопия, Замбия, Афганистан, Бурунди и Танзания.

В "красном" - Северная Македония, Египет, Мексика, Черногория, Албания, Беларусь, Великобритания, США, Ирак, Сейшельские острова.

С полным перечнем стран "красной" и "зеленой" зон можно ознакомиться по ссылке. Из "зеленых" стран люди могут въезжать в Украину без ограничений, однако иностранцы при этом должны иметь коронавирусный страховой полис.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал восемь категорий украинцев, которые могут въехать в ЕС, несмотря на карантин.

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Марк Сировой

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