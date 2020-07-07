В МИД рассказали, кто из украинцев может въехать в Европейский Союз – список

Глава МИД Кулеба не ожидает, что в ближайшее время украинцам разрешат свободно ездить в ЕС. Но говорит, что безвиз будет в силе после отмены карантина

В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 Европейский Союз остается закрытым для украинцев, однако восемь категорий граждан все же смогут въехать как исключение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В список вошли:

- те, кто въезжают в ЕС с целью обучения;

- моряки, которые направляются на корабль;

- граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом,

- высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом;

- члены семей граждан ЕС;

- те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ;

- сезонные работники;

- дипломаты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что украинцам вряд ли разрешат в ближайшее время свободно въезжать в ЕС, поскольку в последне время в Украине была неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация.

"Ключевой критерий (для открытия границы с ЕС, - ред.) - это количество больных на 100 000 населения. Он должен быть равен или меньше среднего показателя в ЕС. По состоянию на прошлую неделю (в ЕС, - ред.) - он был 16 больных 100 тысяч. Второй важный критерий - динамика заболеваний за последнее время. Есть и другие критерии, такие как взаимность. То есть ЕС будет впускать к себе граждан тех стран, которые пускают к себе граждан стран-членов ЕС", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что введенные в связи с коронавирусом ограничения никак не повлияют на безвизовый режим с ЕС – и он будет работать после отмены карантина в объединенной Европе.

22 июня МИД представил интерактивную карту , на которой можно посмотреть правила въезда для украинцев в любую страну мира.

Сегодня Кулеба заявил , что для украинцев открыт въезд в 23 страны.

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Марк Сировой

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