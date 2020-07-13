Школы осенью должны открыться. Взрослые "виноваты" в пандемии, не дети – ученые

Авторы статьи, американские педиатры-инфекционисты, утверждают, что безопасное открытие школ этой осенью важно для здорового развития детей

Дети редко передают коронавирусную болезнь окружающим, особенно другим детям, и потому школы, если их работа будет соответствовать принципам соцдистанцирования и в местности не будет вспышки инфекции, должны осенью открыться. Об этом пишет группа специалистов по инфекционным болезням у детей в журнале Pediatrics Американской академии педиатрии.

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Авторы основывают свои выводы на собственном исследовании и четырех других недавних, которые затрагивают тему передачи COVID-19 среди детей.

В одном из них показано, что во Франции больной мальчик подвергал опасности заболевания более 80 ровесников в трех школах, но никто из них не заболел. При этом передача других респираторных заболеваний, включая грипп, была распространенным явлением. Еще в одном исследовании в Австралии девять зараженных учеников и девять сотрудников в 15 школах подвергли опасности передачи COVID-19 в общей сложности 735 учеников и 128 сотрудников. В результате возникли только две вторичные инфекции, одна из которых была передана взрослым ребенку.

Ученые считают эти показатели "поразительными", и делают вывод: дети не являются движущей силой пандемии. "После шести месяцев мы накопили множество данных, что дети с меньшей вероятностью могут заразиться и оказаться заразными; взрослые, которые не соблюдают правила безопасности, несут ответственность за движение кривой пандемии вверх", - подчеркнули авторы.

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Также они показали при помощи математического моделирования, что соцдистанцирование в масштабах всего сообщества и широкое внедрение масок - гораздо лучшая стратегия для сокращения распространения болезни, чем закрытие школ, которое "мало что добавляет" к росту случаев.

Оценивая вспышку в Техасе (США), где в 883 дошкольных учреждениях зафиксировано 894 случая среди сотрудников и 441 - среди детей, они заявили, что данные оттуда могут быть неправильно истолкованы: "Основываясь на фактических данных, более вероятно, что взрослые передают инфекцию детям в подавляющем большинстве случаев, так как зачастую собираются без соцдистанции и масок".

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Евгений Пилипенко

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