COVID-19. Киев разработал несколько сценариев учебы в школах осенью - Кличко

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на подготовку школ к новому учебному году выделили почти 4 млрд грн

Киев выработал несколько сценариев возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, уже 7 августа представит план действий по началу учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах ", - подчеркнул Кличко.

По его словам, педагогические коллективы активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу.

Он добавил, что большинство учебных заведений за счет города уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

"Хочу напомнить, что мы выделили почти 4 млрд грн на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около 2 млрд грн - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - уточнил мэр Киева.

В этом году в столице планируют открыть семь обновленных учебных заведений, в частности, три построенных детсада и два - после полной реконструкции. Также должны завершить масштабные реконструкции с пристройками в двух школах.

По данным на 29 июля, за прошедшие сутки в Киеве выявили 132 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 22 случая больше, чем было днем ранее.

9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах по всей стране.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Читайте также: При 37,2 и выше в школы не пустят. Минздрав назвал правила обучения с сентября

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.