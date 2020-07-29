В большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября - глава Минздрава

По словам Максима Степанова, правила пребывания детей в школах в условиях карантина будут несложными

В большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября. Об этом сегодня в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"В условиях адаптивного карантина мы спустились даже не на область, а на уровень района или города. Наша позиция и то, что мы сейчас наблюдаем, - в подавляющем большинстве городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - заявил министр.

По словам Степанова, на завтра, 30 июля, запланировано совещание по подготовке к учебному году, на нём будет принято решение о правилах пребывания детей в школах в условиях карантина. Министр подчеркнул, что эти правила не будут сложными, будет учтено, что речь идет о детях.

9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах по всей стране.

15 июля Степанов рассказал о правилах, которые Минздрав разрабатывает для посещения школ.

Вчера стало известно, что в некоторых областях с 1 августа возобновят работу детские лагеря.

Денис Юдин

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