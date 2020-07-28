Карантин. В некоторых областях с августа возобновят работу детские лагеря

Детские лагеря откроются в регионах, соответствующих критериям Минздрава по эпидемиологической ситуации

Работа детских лагерей с 1 августа будет разрешена в областях, которые попадают в зеленую и желтую зоны по ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В регионах, попавших в оранжевую и красную зоны, работа детских лагерей будет по-прежнему запрещена.

Минздрав делит регионы на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по соответствию четырем критериям: заполненности больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, количеству тестов на 100 000 человек, проценту положительных тестов и динамике заболеваемости.

Если в течение пяти дней в регионе не выполняется один из этих критериев, он переходит в зону с большими ограничениями. В зеленой зоне действуют основные правила карантина по ношению масок и социальной дистанции, в красной вводятся такие же ограничения, как были по всей Украине в марте-апреле.

22 июля адаптивный карантин в Украине был продлен до осени.

25 июня сообщалось, что детские лагеря и санатории Киева не откроют до конца карантина.

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Денис Юдин

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