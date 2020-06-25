Коронавирус. Детские лагеря и санатории Киева не откроют до конца карантина

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Учитывая распространение COVID-19, принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха столицы на период действия карантина, до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.

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"На территории Киева насчитывается восемь учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы семь заведений: Артек, Волна, Сокол, Антей, Лидер, Лесной, Пуща-Водица. Лагерь Октябрь открываться в 2020 году не планирует", - отметила заместитель директора департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

После рекомендаций Минздрава по работе детских лагерей десткие лагеря еще дополнительно проверят.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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