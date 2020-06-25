Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, как быть школьникам с медосмотрами

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

До начала учебного года еще много времени для того, чтобы школьники смогли пройти необходимые медосмотры. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Поясню, что значит соответствующая проба Руфье - она ​​определяет работоспособность сердца и возможность ребенка иметь физическую нагрузку, то есть заниматься физической культурой. Что касается прохождения врачей и подготовки к школе, то есть подписанная декларация с семейным врачом или педиатром. Есть соответствующее прохождение и подготовка к школе, есть еще время", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав снял определенные ограничения посещения врачей.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

а период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения м едосмотра по профессиональным признакам.

19 июня Степанов сообщал , что н

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