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Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, как быть школьникам с медосмотрами

Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, как быть школьникам с медосмотрами - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
25.06.2020, 11:45

Максим Степанов отметил, что Минздрав снял определенные ограничения, поэтому до начала учебного года есть время подготовить необходимые документы

До начала учебного года еще много времени для того, чтобы школьники смогли пройти необходимые медосмотры. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Поясню, что значит соответствующая проба Руфье - она ​​определяет работоспособность сердца и возможность ребенка иметь физическую нагрузку, то есть заниматься физической культурой. Что касается прохождения врачей и подготовки к школе,  то есть подписанная декларация с семейным врачом или педиатром. Есть соответствующее прохождение и подготовка к школе, есть еще время", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав снял определенные ограничения посещения врачей.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 19 июня Степанов сообщал, что на период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.

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Арина Толина
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