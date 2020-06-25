Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, как быть школьникам с медосмотрами

До начала учебного года еще много времени для того, чтобы школьники смогли пройти необходимые медосмотры. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Поясню, что значит соответствующая проба Руфье - она определяет работоспособность сердца и возможность ребенка иметь физическую нагрузку, то есть заниматься физической культурой. Что касается прохождения врачей и подготовки к школе, то есть подписанная декларация с семейным врачом или педиатром. Есть соответствующее прохождение и подготовка к школе, есть еще время", - отметил Степанов.
По его словам, Минздрав снял определенные ограничения посещения врачей.
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