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Адаптивный карантин. Проходить медосмотры пока не надо - Минздрав

Адаптивный карантин. Проходить медосмотры пока не надо - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
19.06.2020, 10:46

По данным Минздрава, в связи с эпидемией COVID-19 отменены медосмотры в поликлиниках страны

На период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там, где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", - объяснил Степанов.

Во временно оккупированном Луганске, несмотря на эпидемию COVID-19, медосмотры не отменили в поликлиниках.

Медики на правах анонимности сообщили LIGA.net , что среди тех, кто их проходит, большинство - выпускники школ . "Медосмотры проводим в обычном режиме", - уточнил врач одной из поликлиник города.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве назвали анархией поведение украинцев на карантине

 

Арина Толина
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