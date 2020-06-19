Адаптивный карантин. Проходить медосмотры пока не надо - Минздрав

На период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там, где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", - объяснил Степанов.
Во временно оккупированном Луганске, несмотря на эпидемию COVID-19, медосмотры не отменили в поликлиниках.
Медики на правах анонимности сообщили LIGA.net , что среди тех, кто их проходит, большинство - выпускники школ . "Медосмотры проводим в обычном режиме", - уточнил врач одной из поликлиник города.
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