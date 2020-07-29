Коронавирус. В Киеве продолжает расти число заболевших за сутки - карта

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Днепровском (22), Дарницком (19) и Соломенском (16) районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 132 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 22 случая больше, чем было днем ранее, сообщает на брифинге мэр города Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки два человека умерли от коронавируса, 48 человек выздоровели. Заболели 54 женщины, 66 мужчин, шестеро девочек и шестеро мальчиков. В частности, заболели трое медиков. 29 человек госпитализировали.

За все время эпидемии в столице зарегистрировали 7932 заболевших, 132 умерших и 2877 выздоровевших.

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Днепровском (22), Дарницком (19) и Соломенском (16) районах.

26 июля в Минздраве заявили , что каждый четвертый тест на коронавирус может давать ошибочный результат.

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Владислав Сердюк

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