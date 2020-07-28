Коронавирус и туризм. Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Албания, Болгария и Румыния вновь вернулись в список стран "красной" зоны по распространению коронавируса

Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

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При въезде из стран "красной" зоны необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию, либо предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. При въезде из стран "зеленой" зоны ограничений нет.

В красный "список" вернулись Болгария, Албания и Румыния. Также в него входят США, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания и ряд других стран.

В "зеленой" зоне – Чехия, Польша, Египет, Турция, Хорватия, Нидерланды, Канада, Италия, Индия и другие.

Полный список стран красной и зеленой зон доступен по ссылке.

Кабмин увеличил показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения. 15 июля

С 30 июля при въезде из Украины в Болгарию будет необходимо предъявить негативный результат ПЦР-теста , который сделан не позднее чем за 72 часа до путешествия.

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Марк Сировой

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