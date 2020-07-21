Коронавирус и путешествия. Украинцам разрешили въезд еще в 13 стран – список

Болгария, Словения, ОАЭ и еще 10 стран открыли въезд для украинцев. Для путешествий доступны из Украины доступны 39 направлений

Из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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За неделю въезд открыли 13 стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия.

Ранее въезд из Украины разрешили в 23 страны: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Афганистан, Бурунди, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан.

Министр подчеркнул, что в некоторых странах въезд не является абсолютно свободным. Он призвал проверять правила перед выездом на интерактивной карте МИД.

17 июля Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон. Из стран "зеленой" зоны можно въехать в Украину без ограничений. При въезде из стран "красной" зоны необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию, либо получить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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Марк Сировой

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