COVID-19 и туризм. У Украины нет шансов попасть в "зеленый список" ЕС - Кулеба

Украина не отвечает критериям Евросоюза для того, чтобы попасть в "зеленый список" стран

Европейский союз завтра, 14 июля, пересмотрит "зеленый список" стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список. Об этом в интервью Сегодня рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "гораздо хуже, чем нужно".

Кулеба отметил, что в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС. "Чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем для борьбы с коронавирусом", - отметил министр.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба краинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. 7 июля заявил , что у

10 июля Минздрав обновил список стран "красной" зоны.

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Наталия Софиенко

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