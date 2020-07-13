COVID-19 и туризм. У Украины нет шансов попасть в "зеленый список" ЕС - Кулеба
Украина не отвечает критериям Евросоюза для того, чтобы попасть в "зеленый список" стран
Европейский союз завтра, 14 июля, пересмотрит "зеленый список" стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список. Об этом в интервью Сегодня рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "гораздо хуже, чем нужно".
Кулеба отметил, что в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС. "Чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем для борьбы с коронавирусом", - отметил министр.
Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.
- 7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.
- 10 июля Минздрав обновил список стран "красной" зоны.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии