COVID-19 и туризм. Минздрав обновил список стран "красной зоны"

По данным Минздрава, в список стран "красной зоны" попала Болгария

В связи с эпидемией COVID-19 Минздрав обновил список стран "красной" зоны, в него попала Болгария. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна, среди них: Франция, Египет, Черногория, США, Чили, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Азербайджан, Канада, Украина, Албания, Чехия.

Украинцы, которые вернулись из государств "красной" зоны должны в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию, установив приложение на своем мобильном телефоне Дій вдома, а в случае нежелания прохождения самоизоляции, нужно предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19.

В списке "зеленой зоны" находятся, например, Турция, Греция, Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Нидерланды, Кипр, Словения, Венгрия, Германия, Грузия, Куба.

Перечень стран "красной" и "зеленой" зон - тут. Из "зеленых" стран можно въезжать в Украину без ограничений, однако иностранцы при этом должны иметь коронавирусный страховой полис.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба краинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. 7 июля заявил , что у

10 июля Италия временно запретила прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами, не входящими в Европейский Союз.

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Арина Толина

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