Минздрав объяснил, как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину

По данным Минздрава, после получения отрицательного результата ПЦР-теста, результаты автоматически поступят в приложение Дій вдома

Украинцам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны", для досрочного завершения самоизоляции необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Чиновник напомнил, что человек, который приезжает из стран "красной зоны", должен пройти самоизоляцию 14 дней, установив приложение Дій вдома.

Степанов объяснил, что по желанию можно пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории.

"Важно, чтобы эта лаборатория была аккредитована Центром общественного здоровья. В случае отрицательного теста, лаборатория сразу сообщает ЦОЗ", - отметил Степанов, уточнив, что результаты ПЦР-теста также автоматически поступают и в приложение.

После этого человек получает сообщение в приложении и исключается из списка. "Важно, чтобы был указан действующий номер телефона при сдаче этого теста", - подчеркнул Степанов.

Полный список аккредитованных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, можно посмотреть на сайте ЦОЗ.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба краинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. 7 июня заявил , что у

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Арина Толина

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