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Из-за коронавируса Италия запретила прилет людей из 13 стран вне ЕС – список

10.07.2020, 10:59
Из-за коронавируса Италия запретила прилет людей из 13 стран вне ЕС – список - Фото
Италия (фото: pixabay.com)

Власти Италии из-за опасений распространения коронавируса временно запретили въезд из дюжины страны

Италия временно запретила прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами, не входящими в Европейский Союз. Постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает пресс-служба ведомства.

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Власти Италии опасаются распространения коронавируса. "Пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы", - сказал министр.

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Запрет въезда, в том числе транзитного, касается людей, которые в последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, а также Доминиканскую Республику. Ни одна из этих стран не входит в "зеленый список" ЕС.

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Наталия Софиенко
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