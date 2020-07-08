В Италии нудистов оштрафовали за несоблюдение социальной дистанции

В Италии шесть человек решили нагишом отдохнуть на пляже, однако их планам помешали полицейские

Полиция оштрафовала на 3333 евро шесть человек, которые появились нагишом на берегу озера Комо в Италии. Об этом сообщает Русская-служба Би-би-си.

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Сообщается, что правоохранители постоянно патрулируют озеро, следя за соблюдением социальной дистанции. Нарушителей общественного порядка на пляже заметили с патрульного катера.

Все они были мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет. Каждый получил штраф в виде 3333 евро. Всего на пляжах насчитали 70 человек, которые преимущественно оказались туристами.

В Ломбардии, которая больше всех пострадала от коронавируса, делают все для того, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах. И хотя карантин постепенно ослабляют, ношение масок в общественных местах считается обязательным.

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Владислав Сердюк

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