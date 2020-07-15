COVID-19. В Украине пересмотрят критерии для стран "красной" зоны

По данным Минздрава, Украина внесла Нидерланды в перечень стран "зеленой" зоны после получения данных по количеству активных больных COVID-19

Минздрав инициирует установление показателя, по которым определяются страны "зеленой" и "красной" зон, на уровне 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения вместо 40, который действует сейчас. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 000 больных. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 000 (после утверждения Кабмином) будут попадать в "красную" зону, менее 55 - в "зеленую", - отметил чиновник.

В Минздраве объяснили, что необходимость изменения критерия определения стран "красной" и "зеленой" связана с тем, что в Украине этот показатель пока составляет 62 активных больных 100 000 населения.

По словам Степанова, Минздрав не исключает, что Украина, по примеру европейских стран при определении правил въезда на ее территорию, может перейти на критерий инцидентности (количество новых случаев заболевания).

Степанов уточнил, что Украина внесла Нидерланды в перечень стран "зеленой" зоны после получения официальных данных по количеству активных больных коронавирусом в этой стране. Сейчас в Нидерландах этот показатель составляет 14,5 на 100 000 населения.

Человек, который приезжает из стран "красной зоны", должен пройти самоизоляцию 14 дней, установив на свой мобильный телефон приложение Дій вдома. Ранее сообщалось, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

Полный список аккредитованных лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест, можно посмотреть на сайте ЦОЗ.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба краинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. 7 июня заявил , что у

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Арина Толина

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