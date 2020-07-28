Коронавирус и туризм. Болгария обязала делать ПЦР-тест при въезде из Украины

С 30 июля путешественники из Украины не должны проходить 14-дневный карантин при въезде Болгарии, но обязаны иметь негативный ПЦР-тест

В связи с пандемией коронавируса Болгария обязала путешественников, прибывающих из Украины и девяти стран, иметь негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест необходимо сделать не позже чем за 72 часа до поездки, передает Министерство здравоохранения Болгарии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для людей, которые прибывают из Украины, это правило вступает в силу с 30 июля. Для путешественников из Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта – с 28 июля.

Не требуется прохождение теста и 14-дневной обсервации для людей, которые едут из стран ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса и Уругвая.

С 16 июля в Болгарию можно было въезжать из Украины без ПЦР-теста и карантина.

Читайте также: Коронавирус и путешествия. Украинцам разрешили въезд еще в 13 стран – список

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.